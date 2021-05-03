Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер, також вже давно знімається в кіно і серіалах

Артистка дуже талановита і вже багато разів це доводила, передає Politeka.net. Крім того, що Мейхер красиво співає, вона також знімається в серіалах і займається випуском власної лінії одягу.

Красуня з гордістю демонструє результати своєї роботи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Так, на нових кадрах, оприлюднених в Instagram, зірка показала, як зіграла в сазі "Ніщо не трапляється двічі".

В уривку однієї з серій героїня Надії дивиться на кільце і згадує про те, як її чоловік обвішував її прикрасами, зі словами, що у нього найкрасивіша дружина. А далі він попросив пройтися, але героїня відмовилася.

"З цієї хвилини "не хочу" говорити буду тільки я!",- накинувся "тиран" на дружину, схопивши за обличчя.

"Старий хрич!",- вигукнула героїня Надії.

За 20 хвилин пост зібрав понад 6000 переглядів.

"Я дивилася, дуже цікаве кіно, ваша гра і роль бомба🔥", " дуже красива і дуже красиво зіграли роль😍 😍", "Надія, ваша роль найяскравіша🔥 🔥 🔥", "ви така красива🔥 🔥 🔥", "я дивилася. 🔥. І знову дивлюся і буду дивитися", "спасибі за Вашу гру в цьому серіалі", "дивлюся 10 разів, дуже люблю цей шедевр", " нереальний серіал, до мурашок, і дійсно ніщо не трапляється двічі!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.

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