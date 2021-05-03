Кілька днів тому в мережі з'явилося провокаційне інтерв'ю зірки Ані Лорак, яка розповіла несподівану правду про спілкування з Костянтином Меладзе

Так, співачка заявила, що чоловік нібито хотів близькі стосунки взамін на плідну співпрацю.

Пізніше Оля Полякова підтримала свою колегу, чим спровокувала чергову хвилю гнівних обговорень.

"Я хочу заявити, що я вірю і думаю, що вона говорить правду, тільки тому, що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини», - зізналася вона.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер у коментарі " П'ятому каналу "не стала стримувати емоції і згадала Ольгу у своїй відповіді, щодо виниклого скандалу з продюсером.

"Влазити в чиюсь голову, в чиюсь уяву... У кожного воно різне, а у нас, артистів, воно взагалі бурхливе. Я Полякову знаю дуже погано. Ми не дружні, у нас немає близьких відносин. Тому я не маю права про неї щось говорити",-підкреслила Надія, щодо висловлювання Полякової.

Але при цьому вона досить чітко позначила свою позицію в даному скандалі, заявивши, що домагання від Меладзе – це за межею розуміння, адже його ім'я не може стояти поруч з подібним висловлюванням.

"Сьогодні люди, які розуміють, як користуватися Інстаграмом і статусом, використовують будь-яку можливість, щоб привернути до себе більше уваги. Я за Олю не буду розпоряджатися, чому вона це підхопила. Але вона, як мені здається, людина гуморною, і я не думаю, що ці слова варто приймати всерйоз", – сказала Мейхер, натякаючи на те, що Полякова просто намагалася привернути увагу до себе.

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