Известная певица Ани Лорак раскрыла подробности отношений с Константином Меладзе

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в российском шоу-бизнесе недавно побывала на телешоу "Судьба человека". В эфире звезда раскрыла много личных подробностей, в том числе поделилась некоторыми деталями отношений с Константином Меладзе. Хотя, и говорила она об этом весьма неохотно, убегая от вопросов ведущего.

По словам певицы, после того, как она ушла от своего продюсера Юрия Фалесы, то начала сама писать песни и строить свою карьеру. Тогда она и попала под опеку известного композитора и продюсера Константина Меладзе. В то время он посодействовал в выпуске дуэтной песни "Верни мне любовь", которую Ани исполнила вместе с Валерием Меладзе. Однако со временем артистка поняла, что интересует продюсера не только с профессиональной точки зрения, но и как женщина.

"Костя где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя бы жизнь пошла по взлетной полосе. Но я всегда была с какими-то своими понятиями, достоинствами. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, мне не подошли", - рассказала Лорак. Добавила, что потом он поставил ей условия, которые она не могла принять. "Он просто оборвал все трубки телефона и запретил всем знакомым со мной общаться", - отметила певица.

Попытки ведущего расспросить о каких именно условиях идет речь, не получили ответа – звезда решила аккуратно уйти от этих вопросов. "Я не хочу о них говорить. Они находились в личной плоскости. Это тот момент, на что ты готов пойти ради популярности, известности. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я – нет", - резюмировала Лорак.

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