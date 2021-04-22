Бывший продюсер и возлюбленный известной певицы Ани Лорак, Юрий Фалеса, рассказал, что думает о таланте своей бывшей подопечной
Юрий Фалеса был продюсером певицы Ани Лорак более 10 лет. На момент заключения контракта артистке было всего 14 лет. Позже продюсер и певица стали сожительствовать.
Сейчас оба продолжают строить свои карьеры отдельно друг от друга.
В своем интервью сайту Собеседник Фалеса рассказал, что Ани Лорак очень талантливая артистка, которая даже могла бы превзойти свою коллегу Светлану Лободу. По словам продюсера, если бы в Лорак вложили хотя бы десятую часть тех денег, которые вкладываются в Лободу, то первая уже давно стала бы певицей номер один в мире. Поэтому здесь сложно говорить о конкуренции двух певиц.
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Фалеса отметил, что у Светланы Лободы и ее продюсера Нателлы Крапивиной есть общий бизнес, в отличие от Ани Лорак. У последней, может, и есть какие-то спонсоры, но, вероятно, она отдает все деньги и живет только за свои заработанные.
"Если бы у Лорак было хотя бы пять процентов от характера Лободы – была бы та жесткость в хорошем понимании, – то она бы ради своей цели переступала через людей. Но она этого не делает. Так сложнее жить в шоу-бизнесе", - отметил продюсер.
По мнению Фалесы, чтобы конкурировать с кем-либо, важен характер.
"Один артист не может всегда быть на верхушке. Это удавалось только Пугачевой. Но опять-таки характер Аллы Борисовны и Лорак – небо и земля!", - отметил продюсер.
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