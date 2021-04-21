Экс-продюсер и бывший сожитель популярной певицы Ани Лорак (Каролина Куек), Юрий Фалеса, дал интервью, в котором поделился откровенными подробностями
На момент знакомства продюсера и его подопечной у них была большая разница в возрасте - Лорак - всего 13 лет, а Фалесе - 30. Будущая звезда выступила на фестивале "Первоцвет", исполняя каверы на известные композиции.
Девочка-подросток просто покорила продюсера своим талантом, ведь она сумела подражать тембру и манере других исполнителей, пишет Собеседник.
"Меня это просто порвало! Я удивился, как это возможно – так копировать людей", - признался бывший возлюбленный Лорак.
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После этого Юрий пригласил будущую звезду в продюсерский центр, где она работала по 12 часов, параллельно занимаясь с преподавателями географией, литературой, математикой, физикой, историей. В итоге юная артистка окончила экстерном 10-й и 11-й классы без троек.
Спустя два года начались гастроли в Англию и Америку. Во время записи альбомов и поездок за границу Фалеса и Лорак проводили вместе 24 часа, из-за чего у мужчины возникли чувства к своей подопечной. Роман пара скрывала, ведь продюсер был женат, но и для имиджа певицы лучше быть одинокой.
Позже продюсер развелся с женой, а в 2005 году Ани Лорак ушла от продюсера в самостоятельную жизнь. По словам Фалесы, они расстались по-хорошему: он оставил певице команду и музыку.
По воспоминанию продюсера, он нелегко пережил расставание:
"Лорак для меня была всем. Было очень тяжело. От всего отвлекла работа. Некогда было страдать".
Напомним, любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.
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