Экс-продюсер и бывший сожитель популярной певицы Ани Лорак (Каролина Куек), Юрий Фалеса, дал интервью, в котором поделился откровенными подробностями

На момент знакомства продюсера и его подопечной у них была большая разница в возрасте - Лорак - всего 13 лет, а Фалесе - 30. Будущая звезда выступила на фестивале "Первоцвет", исполняя каверы на известные композиции.

Девочка-подросток просто покорила продюсера своим талантом, ведь она сумела подражать тембру и манере других исполнителей, пишет Собеседник.

"Меня это просто порвало! Я удивился, как это возможно – так копировать людей", - признался бывший возлюбленный Лорак.

После этого Юрий пригласил будущую звезду в продюсерский центр, где она работала по 12 часов, параллельно занимаясь с преподавателями географией, литературой, математикой, физикой, историей. В итоге юная артистка окончила экстерном 10-й и 11-й классы без троек.

Спустя два года начались гастроли в Англию и Америку. Во время записи альбомов и поездок за границу Фалеса и Лорак проводили вместе 24 часа, из-за чего у мужчины возникли чувства к своей подопечной. Роман пара скрывала, ведь продюсер был женат, но и для имиджа певицы лучше быть одинокой.

Позже продюсер развелся с женой, а в 2005 году Ани Лорак ушла от продюсера в самостоятельную жизнь. По словам Фалесы, они расстались по-хорошему: он оставил певице команду и музыку.

По воспоминанию продюсера, он нелегко пережил расставание:

"Лорак для меня была всем. Было очень тяжело. От всего отвлекла работа. Некогда было страдать".

Напомним, любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.

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