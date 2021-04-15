Известная певица Ани Лорак подогрела слухи о предстоящей свадьбе

Артистка всегда привлекала внимание не только своим творчеством, но и личной жизнью, передает Politeka.net. В 2019 году Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Мурато Налчаджиоглу.

Позже в СМИ начали писать, что звезда закрутила роман с продюсером Егором Глебом. Красотка не раскрывает детали своей жизни, однако недавно пресса стала писать о том, что певица собирается замуж. Все дело в том, что на одном снимком фанаты заметили, что на безымянном пальце у Ани сверкает колечко, похожее на обручальное.

А в недавнем посте артистка снова подогрела слухи о свадьбе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Звезда разместила анимационное видео, на котором она позировала, вытянув руку перед собой. При этом на пальце было нарисовано золотое колечко. Пользователи сети тут же стали делать свои предположения об этой интересной детали.

Публикация быстро собрала более 50 тысяч просмотров и много комментариев:

"И колечко на пальце, думаю, неслучайный намек", "Вааааау! 😍 Если бы не карантинные условия, уверенна что этот ремикс взорвал бы все танцполы! 🔥 Спасибо за такой нежданный сюрприз! 🙏❤️", "Ты самая лучшая", "Необычно получилось) 🔥", "Боже, этот голос: такой чувственный и бархатный, словно объятия", "Роскошно! Красочно! Восторг 🔥🔥🔥 Спасибо, за классную обработку", "Огоо🔥😍 ничего себе😍😍 вот так сюрприз настоящий😍😍 Каролиночка спасибо,что так радуете нас!😍 здорово!!!😍🔥".

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