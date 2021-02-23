Молодая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу показала оригинальный костюм для вечеринки

Визажистка по имени Лилия поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото девушка предстала в довольно неожиданном наряде: она примерила милый белый кигуруми в виде костюма зайчика. Светлый наряд придает девушки игривости и нежности.

На снимках Лилия позирует с улыбкой, демонстрируя длинные ушки своего наряда. В подписи к посту она пошутила, что этот костюм мог бы стать отличным образом для вечеринки.

«Пижамапати. Лучший образ на вечеринку», - написала Лилия.

Мурат не смог устоять перед такой красотой и оставил под снимками лайк.

Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост девушки.

«Красотулька», «Зайка», «Огонь», «Разбила семью Мурата и Каролины, разлучила», - пишут люди.

Отметим, что сама Лилия никак не комментирует сообщения о своем романе с бывшем мужем Лорак Муратом Налчаджиоглу. Тем не менее известно, что бизнесмен ездил с ней на отдых за границу и даже приглашал на день рождения дочери. В свою очередь, интернет-пользователи заметили, что новая возлюбленная Мурата подозрительно похожа на Лорак. Теперь фанаты вовсю сравнивают внешность двух красоток, находя между ними все больше сходства.

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