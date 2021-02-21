Любовница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа певицы Ани Лорак, продолжает привлекать внимание к себе

Об избраннице бывшего мужа Лорак известно не так много. Молодая визажистка Лилия также, как и сама Каролина, воспитывает дочь, много работает над собой и умеет удивить стилем. В последнее время артистку все чаще сравнивают с новой пассией Мурата, называя Лилию молодой копией Каролины.

Сама Лилия сплетни не комментирует, а также о личной жизни не говорит. Впрочем, известно, что Мурат не так давно отдыхал вместе с Лилией и провел с ней время заграницей. Сейчас Лилия, очевидно, приводит себя в форму к лету, потому показывает в Стори, как занимается спортом и устраивает разминки прямо дома.

Интересно, что до этого Ани Лорак расписала свою собственную программу тренировок. Прежде всего она посоветовала хорошо разминаться перед тем, как переходить к серьезным упражнениям - иначе можно получить травму.

После этого певица переходит к приседаниям, далее - качает пресс. Следующий этап тренировки - прыжки. Затем артистка делает отжимания от пола.

Как видно на фото, девушка одевается в таком же стиле, что и звезда. Более того, одежда и костюмы у них очень часто похожие. К примеру, спортивные костюмы, любовь к зауженным черным джинсам и даже манера надевать укороченные топы с брюками у них одинаковая. Не удевительно, что для удачных ракурсов артистка и Лилия даже используют одинаковые позы.

Напомним, что Ани Лорак блистала кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти:"Так и светится счастьем".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак приняла палящий позу в топике с опасным декольте: "мои хорошие...".

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