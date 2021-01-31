Избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа певицы Ани Лорак, поделилась новым фото с пикантным образом

После того, как Мурат втайне от прессы попытался развестись со знаменитой женой – певицей Ани Лорак, турецкий красавец закрутил новый роман с украинкой. Об избраннице бизнесмена стало известно не сразу, ведь пара скрывалась от пристальных взглядов и пыталась держаться подальше от неприятностей.

Сейчас, впрочем, известно не многим больше - новой девушкой мужчины стала молодая красотка Лилия, которая работает визажистом. Сейчас уже пара не скрывает отношений, публикуя в соцсетях совместные фотографии, на которых выглядят очень счастливыми.

Примечательно, что Лилия не только похожа на Лорак, но еще также воспитывает одна маленькую дочку.

На новом фото стройная брюнетка покорила образом в корсете, узких джинсах и черном пиджаке. В целом образ получился слишком похож на стиль Каролины, которая постоянно выбирает темные тона и мини-топы с корсетами.

«Этот корсет меня покорил 🤩; Кукла😘💞», - сказано под фото в сети.

Также ранее мы писали, что избранница Мурата Лилия решила показать свою дочь. При этом сама женщина позирует с ярким макияжем и красными губами. "Не обделила" она и девочку, сделав ей спокойный нюдовый макияж. В частности, можно заметить, что у ребенка накрашены ресницы, а на губах - блеск.

"Такая взрослая уже моя девочка", - написала она.

"Красивое фото", "Красавицы", "Очень красивые", - пишут в комментариях.

Напомним, бывший муж Ани Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красавицей она стала: "невероятно похожа на...".

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