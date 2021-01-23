Новая девушка бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, который является экс-мужем украинской певицы Ани Лорак, хвастнула роскошной фигуркой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала во всей красе. Лилия (так зовут красотку) сидела на белом кресле, выставив вперед ножки. Она была одета в классическую светлую водолазку, которая обтянула ее выдающиеся формы, коротенькие черные шорты и пиджак. Образ завершали черные колготки с узором и высокие свободные сапоги. Роскошная прическа стала изюминкой образа девушки.

Под фото девушка не оставила никаких подписей, но было видно, что она очень счастлива, ведь ее улыбка озарила все фото.

Отметим, что о Лилии стали говорить, когда в сети стали появляться ее совместные снимки с бывшим мужем Лорак. В сети писали, что Мурат не просто знаком с Лилией, а состоит с ней в отношениях. О самой девушке известно, что она работает визажистом в Киеве.

Кстати, 1 января красотка опубликовала видео с Муратом, на котором она зажигала с ним на частной вечеринке. Девушка танцевала в шляпе перед своим избранником. В конце конкурса парочка страстно поцеловалась.

Напомним, что бывший муж Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красоткой она стала: «Невероятно похожа на...».

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