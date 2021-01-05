Мурат Налчаджіоглу нарешті прилетів до 9-річної доньки

Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу після відпочинку з коханкою вирішив навідатися до дочки

Відповідні кадри він показав в Instagram Politeka.net .

Мурат з теплої Туреччини прилетів до Москви, де живе Ані Лорак з їх дочкою Софією.

У "сторіс" колишній чоловік співачки показав зустріч з дочкою, з якою він не бачився вже досить давно. Зазвичай вони спілкуються через Інтернет.

Потім Мурат з Софією вирушили в торговий центр, де дівчинка вибрала собі подарунок.

Повернулися з шопінгу вони, коли вже стемніло.

Мурат показав кадри з кімнати, де стоять знімки дев'ятирічної Софії і їх спільне фото.

Варто відмітимть, що дівчинка помітно підросла і покращала, при цьому вона неймовірно схожа на батька.

Нагадаємо, Новий Рік Мурат Налчаджіоглу зустрів у Туреччині зі своєю коханкою Лілією. Також він встиг побачитися з мамою і сестрами.

Відзначимо, бачиться Мурат з дочкою вкрай рідко. Так, він навіть не відвідав день народження дівчинки в червні. Чому так сталося Налчаджіоглу не пояснив.

Нагадаємо, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою: «дуже красива пара».

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