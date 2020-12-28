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Бывший возлюбленный украинской певицы Ани Лорак похвастался «бегством» из страны со своей новой возлюбленной

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах, которые опубликовала его возлюбленная Лилия, мужчина в киевском «Борисполе» идет к самолету, держа в руках два чемодана с вещами.

«Навстречу новым приключениям», - коротко говорит она на кадрах.

Уточним, что поскольку кадры были опубликованы в карусели Stories, пользователи сети не смогли высказать свое мнение о выходке знаменитости.

Как сообщалось до этого, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, за кем скучает больше всего

Как известно, сейчас экс-муж певицы живет в Киеве. Он состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом.

Дочь Мурата осталась с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак). Похоже, что мужчине не хватает общения с дочерью. По крайней мере б этом он заявил в свежем Сторис.

Налчаджиоглу опубликовал фото подросшей дочери, сопроводив его следующим текстом: «Бесконечная любовь. Скучаю за тобой».

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".