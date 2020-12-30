Бывший супруг певицы Ани Лорак отправился на отдых со своей любовницей Лилией

Как рассказывает Politeka, кадры девушка показала на своей странице в Instagram.

Экс-муж Лорак в соцсетях часто пишет, что очень любит их общую дочь Софию и сильно по ней скучает. Но вот новогодние праздники, которые так любят дети, он решил провести с любовницей.

Парочка отправилась в теплую Турцию.

Лилия начала показывать совместные с Муратом фото еще с аэропорта. В частности она показала, как он идет с двумя чемоданами.

Также она показала селфи по прилету, отметив геометку Каппадокия.

«Навстречу новым приключениям», - подписала девушка снимок.

Кроме того, Лилия поделилась фото на турецком рынке. Кадр запечатлел. Как Мурат поднял ее на руки на фоне разноцветных ковров.

«Какие вы красивые😘 Счастья вам», «Класс», «Очень красивая пара», - пишут в комментариях.

Отметим, видится Мурат с дочерью крайне редко. Так, он даже не посетил день рождения девочки. В июне София отметила девятилетие. Праздник прошел в тесном кругу, на котором присутствовал крестный папа Филипп Киркоров. Но вот Мурат Налчаджиоглу не явился, почему так произошло он не объяснил.

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