Бывший супруг певицы Ани Лорак отправился на отдых со своей любовницей Лилией
Как рассказывает Politeka, кадры девушка показала на своей странице в Instagram.
Экс-муж Лорак в соцсетях часто пишет, что очень любит их общую дочь Софию и сильно по ней скучает. Но вот новогодние праздники, которые так любят дети, он решил провести с любовницей.
Парочка отправилась в теплую Турцию.
Лилия начала показывать совместные с Муратом фото еще с аэропорта. В частности она показала, как он идет с двумя чемоданами.
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Также она показала селфи по прилету, отметив геометку Каппадокия.
«Навстречу новым приключениям», - подписала девушка снимок.
Кроме того, Лилия поделилась фото на турецком рынке. Кадр запечатлел. Как Мурат поднял ее на руки на фоне разноцветных ковров.
«Какие вы красивые😘 Счастья вам», «Класс», «Очень красивая пара», - пишут в комментариях.
Отметим, видится Мурат с дочерью крайне редко. Так, он даже не посетил день рождения девочки. В июне София отметила девятилетие. Праздник прошел в тесном кругу, на котором присутствовал крестный папа Филипп Киркоров. Но вот Мурат Налчаджиоглу не явился, почему так произошло он не объяснил.
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