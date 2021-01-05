Бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу после отдыха с любовницей решил наведаться к дочери
Соответствующие кадры он показал в Instagram Politeka.net .
Мурат из теплой Турции прилетел в Москву, где живет Ани Лорак с их дочерью Софией.
В «Сторис» бывший муж певицы показал встречу с дочерью, с которой он не виделся уже довольно давно. Обычно они общаются через Интернет.
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Затем Мурат с Софией отправились в торговый центр, где девочка выбрала себе подарок.
Вернулись с шопинга они, когда уже стемнело.
Мурат показал кадры из комнаты, где стоят снимки девятилетней Софии и их совместное фото.
Стоит отметимть, что девочка заметно подросла и похорошела, при этом она невероятно похожа на отца.
Напомним, Новый год Мурат Налчаджиоглу встретил в Турции со своей любовницей Лилией. Также он успел повидаться с мамой и сестрами.
Отметим, видится Мурат с дочерью крайне редко. Так, он даже не посетил день рождения девочки в июне. Почему так произошло Налчаджиоглу не объяснил.
Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей: «Очень красивая пара».
Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок: "Моя невестка будущая".
Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей: «Навстречу…».