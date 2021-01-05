Пасія бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак, похвалилася пишним бюстом

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Поговоримо?"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії дівчина на ім'я Лілія позує в літаку в одному піджаку й топі, демонструючи розкішний бюст у всій красі.

В руках вона тримає келих з напоєм, а на столі можна помітити виноград та інші фрукти. Обличчя Лілія вирішила заховати за окулярами.

"Ти дуже красива", - коротко написав їй один з шанувальників.

У відповідь на це дівчина відповіла»спасибі". Однак через те, що фотографія була опублікована в каруселі сторіс, інші її фанати не могли що-небудь сказати.

Як відомо, Налчаджіоглу зараз перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом, і вона з Києва. Вона є активним користувачів соцмереж, де регулярно викладає знімки, на яких намагається ефектно позувати на всіх фото і показувати себе в стильних образах.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

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