Пасія бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак, похвалилася пишним бюстом
Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Поговоримо?"- коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії дівчина на ім'я Лілія позує в літаку в одному піджаку й топі, демонструючи розкішний бюст у всій красі.
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В руках вона тримає келих з напоєм, а на столі можна помітити виноград та інші фрукти. Обличчя Лілія вирішила заховати за окулярами.
"Ти дуже красива", - коротко написав їй один з шанувальників.
У відповідь на це дівчина відповіла»спасибі". Однак через те, що фотографія була опублікована в каруселі сторіс, інші її фанати не могли що-небудь сказати.
Як відомо, Налчаджіоглу зараз перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом, і вона з Києва. Вона є активним користувачів соцмереж, де регулярно викладає знімки, на яких намагається ефектно позувати на всіх фото і показувати себе в стильних образах.
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