Вот это да!

Пассия бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак, похвасталась пышным бюстом

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Поговорим?» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии девушка по имени Лилия позирует в самолете в одном пиджаке и топе, демонстрируя роскошный бюст во всей красе.

В руках она держит бокал с напитком, а на столе можно заметить виноград и другие фрукты. Лицо Лилия решила спрятать за очками.

«Ты очень красивая», - коротко написал ей один из поклонников.

В ответ на это девушка ответила «Спасибо». Однако из-за того, что фотография была опубликована в карусели Сторис, другие ее фанаты не могли что-либо сказать.

Как известно, Налчаджиоглу сейчас состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Она является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах.

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