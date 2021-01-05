Пассия бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак, похвасталась пышным бюстом
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Поговорим?» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованной фотографии девушка по имени Лилия позирует в самолете в одном пиджаке и топе, демонстрируя роскошный бюст во всей красе.
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В руках она держит бокал с напитком, а на столе можно заметить виноград и другие фрукты. Лицо Лилия решила спрятать за очками.
«Ты очень красивая», - коротко написал ей один из поклонников.
В ответ на это девушка ответила «Спасибо». Однако из-за того, что фотография была опубликована в карусели Сторис, другие ее фанаты не могли что-либо сказать.
Как известно, Налчаджиоглу сейчас состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Она является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах.
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