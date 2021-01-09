Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу провів свята разом з дочкою

Як відомо, після скандального розлучення співачки з Муратом Налчаджіоглу, дівчинка залишилася жити з мамою в Москві і вчиться в приватній елітній школі. Тато 9-річної дівчинки приїжджає до неї на свята або ж сама Софія на канікулах відвідує батька.

Цього разу Мурат вирішив показати, як він проводить Різдво з малятком і веселиться з нею в торгово-розважальних комплексах, а також на справжньому шоу, куди відправився разом з близькими. Також Мурат вирішив сходити з дитиною в цирк, в кафе і по магазинах, де чоловік вибрав кілька нових іграшок для дочки.

Нагадаємо, що причиною розставання Лорак з чоловіком-бізнесменом стали його публічні зради з іншими дівчатами. Після цього Кароліна розлучилася з Муратом, приховуючи даний факт від шанувальників і ЗМІ. Довгий час Кароліна також не публікувала особистих кадрів і почала ретельно охороняти своє особисте життя, відмовляючись розкривати статус своїх відносин з новим коханим.

Відзначимо, також Мурат вже сходив з донькою в торговий центр за подарунками, де купив дівчинці іграшок.

На другий день свого перебування з дочкою Налчаджіоглу вирішив показати, яким хорошим батьком є і приготував сніданок, поки дівчинка дивилася мультики. Соня так захопилася переглядом, що навіть не хотіла відриватися.

Схоже, Мурат з Софією вирішили використовувати час зустрічі по-максимуму і навіть станцювали тверк під запальну музику. Схоже екс-чоловік Лорак за останній час набрав вагу.

Нагадавши, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою: «дуже красива пара».

Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина:"Моя невістка майбутня".

Також Politeka писала, що колишній чоловік Ані Лорак показав, як "біжить" з України з новою коханкою: "назустріч…»