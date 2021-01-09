Бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу провел праздники вместе с дочерью

Как известно, после скандального развода певицы с Муратом Налчаджиоглу, девочка осталась жить с мамой в Москве и учится в частной элитной школе. Папа 9-летней девочки приезжает к ней на праздники или же сама София на каникулах посещает отца.

В этот раз Мурат решил показать, как он проводит Рождество с малышкой и веселится с ней в торгово-развлекательных комплексах, а также на настоящем шоу, куда отправился вместе с близкими. Также Мурат решил сходить с ребенком в цирк, в кафе и по магазинам, где мужчина выбрал несколько новых игрушек для дочери.

Напомним, что причиной расставания Лорак с мужем-бизнесменом стали его публичные измены с другими девушками. После этого Каролина развелась с Муратом, скрывая данный факт от поклонников и СМИ. Долгое время Каролина также не публиковала личных кадров и начала тщательно охранять свою личную жизнь, отказываясь раскрывать статус своих отношений с новым возлюбленным.

Отметим, также Мурат уже сходил с дочкой в торговый центр за подарками, где купил девочке игрушек.

На второй день своего пребывания с дочерью Налчаджиоглу решил показать, каким хорошим отцом является и приготовил завтрак, пока девочка смотрела мультики. Соня так увлеклась просмотром, что даже не хотела отрываться.

Похоже, Мурат с Софией решили использовать время встречи по-максимуму и даже станцевали тверк под зажигательную музыку. Похоже экс-муж Лорак за последнее время набрал вес.

Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей: «Очень красивая пара».

Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок: "Моя невестка будущая".

Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей: «Навстречу…»