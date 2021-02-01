Избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа певицы Ани Лорак,

Молодая визажистка и мама красавицы-дочери поражает фигурой и стилем в социальной сети Инстаграм. Внимание к девушке оказалось приковано после того, как она отправилась на отдых с бывшим мужем певицы Ани Лорак.

Более того, позже Мурат Налчаджиоглу также появилась на дне рождения дочери девушки, а затем еще раз отправился с ней на совместный отдых. Лилия никак не комментирует свои отношения, но их и не скрывает. В то же время в сети все чаще фанаты певицы Ани Лорак сравнивают молодую избранницу Мурата с самой Каролиной.

Как видно на фото, девушка одевается в таком же стиле, что и звезда. Более того, одежда и костюмы у них очень часто похожие. К примеру, спортивные костюмы, любовь к зауженным черным джинсам и даже манера надевать укороченные топы с брюками у них одинаковая. Не удевительно, что для удачных ракурсов артистка и Лилия даже используют одинаковые позы.

«Энергия течет туда, куда направлено ваше внимание✨ Мысль обретает форму 🧞‍♂️ Не забывайте об этом ... #фильмсекрет», - написала Лилия под новым фото.

Сейчас, впрочем, известно об избраннице экс-мужа Лорак не так много: новой девушкой мужчины стала молодая красотка Лилия, которая работает визажистом. Сейчас уже пара не скрывает отношений, публикуя в соцсетях совместные фотографии, на которых выглядят очень счастливыми.

На одном из фото стройная брюнетка покорила образом в корсете, узких джинсах и черном пиджаке. В целом образ получился слишком похож на стиль Каролины, которая постоянно выбирает темные тона и мини-топы с корсетами.

Напомним, бывший муж Ани Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красавицей она стала: "невероятно похожа на...".

Как сообщала Politeka, экс-супруг Ани Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения".

Также Politeka писала, что любовница бывшего мужа Ани Лорак в мини-шортиках показала, чем соблазняет Мурата: фото красавицы