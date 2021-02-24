Певица Ани Лорак показала стройные ножки

Известная артистка тщательно следит за своей внешностью и следует тенденциям моды, передает Politeka.net. Каждый пост звезды в Инстаграм не обходит стороной ни один поклонник.

В этот раз красотка продемонстрировала формы, можно сказать, в необычном наряде. Лорак предстала в одном длинном пиджаке. Артистка сверкнула стройными ножками. Красотка сложила руки на талии, подчеркнув ее стройность.

Макияж был сделан в коричневых тонах,особо выделялись лишь черные ресницы. Ани приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

"Приготовьтесь... Уже совсем скоро💫", - написала певица.

За час пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Каролинааа,нууу😅 Что же мучаете нас??", "МЫ ЖДЁМ ОЧЕНЬ СИЛЬНО, УЖЕ 24 ФЕВРАЛЯ, МЫ НА НЕРВАХ✌🏼💘😂", "очень ждем, безумная красотка🔥😍", "будет полный скандал 😍💥", "Ох уж это скоро", "Какая красавица😍❤️", "Так ждёеем,очень интересно,что вы приготовили, вы нереальная 😍💔", "А колечко есть на пальце", "С нетерпением жду😍😍😍 Фотография бомба🤩", "Почти блондинка", "Каролина, кажется, нам сорвёт крышу❤️", "Этой ночью не спим🔥❤️", "Ауфффф 😍😍не узнать вообще, вот это преображение🔥❤️", "Искусительница", "Ну как такую женщину не любить если Ани такая красивая и желанная", "Глаз дергается от этого скоро", "Ооо! Восхитительная!!!🔥🔥🔥💖", "Лицо непроницаемой бизнес-леди. Не актрисы", - написали пользователи сети.

Напомним, что Лорак взбудоражила танцем в экстремальном платье, разрез впечатляет: "А выше...".

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