Звезда показала себя не такой, к ее привыкли видеть

Популярная украинская певица Ани Лорак показала себя без косметики

Звезда сфотографировала себя, наведя камеру на зеркало, пишет Politeka.net. Красотка решила показать себя без косметики.

Заодно артистка похвасталась формами в длинной рубашке. Такой снимок Лорак опубликовала в своем Инстаграм.

Звезда улыбалась, сделав пучок на голове. В глазах был какой-то блеск. Ани заворожила натуральной красотой, подкрасив лишь брови и наведя тонкие стрелки на веках.

Певица была в длинной синей рубашке, которую расстегнула вверху. Кроме того, пикантности добавлял тот факт, что кроме рубашки на Ани ничего не было и из-под нее выглядывали стройные ножки.

"Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера невероятно душевной песни❣️ Готовьтесь, будет 💣", - написала звезда.

За полчаса пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Ооой,скорее бы послушать новую песню🥰 в феврале услышим?", "Очень сильно ждём, Ани 😍😍 уже готова на репит ставить! ❤️", "Это будет клип на уже вышедшую песню или на новую? 😍🔥", "Есть такое чувство , что я готов 😏", "Какая же вы прекрасная😍😍😍 Очень радостно видеть вашу улыбку💘💘💘", "нереальная🔥😍", "Безумная красотка😍 Мы очень-очень ждём!❤️", "Очень такого от Вас не хватало 🙏🏻💕 Как вы хорошо выглядите, Каролина 😍", "Каролина Вы истинная красавица,само очарование", "Вам 18?", - написали поклонники.

Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак приняла обжигающую позу в топике с опасным декольте: "Мои хорошие...".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "Какой шальной".