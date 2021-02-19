Популярная украинская певица Ани Лорак показала новый зимний образ и поделилась неожиданным прогнозом

Как сообщает Politeka.net, певица, которая давно живет и работает в России, опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем Лорак отметила, что многие уже сейчас с нетерпением ждут наступления весны. Впрочем, по словам звезды, у зимы еще есть в запасе свои сюрпризы.

«Затаив дыхание, мы ждём вёсны, но именно эта зима изменит нашу жизнь...», - написала Лорак.

Артистка также поделилась новым снимком. На нем она позирует на заснеженном поле. Из-за морозов певица одета в теплую зимнюю куртку. Короткий красный наряд выглядит очень ярко и органично подчеркивает красоту певицы.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста и тут же принялись засыпать Лорак комплиментами.

«Каролина, какая вы красивая! Очень жду новинку от вас!», «Наша Снежная Королева», «Красивая женщина», «Какая вы невероятная», «какая милая девочка», «Леди в красном. Такая красивая», «Каролина вы богиня любви и музыки», «Ани прекрасна как всегда», «Каролина с каждым годом становится все красивее», «Ууу, какая интрига, прям заинтересовали», - пишут люди в комментариях.

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