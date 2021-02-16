Ани Лорак показала себя на кровати в изысканном вечернем платье

Знаменитая украинская певица, которая уже много лет живет и работает в России, поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звезда решила сфотографировать в спальне, порадовав поклонников новым образом в преддверии премьеры новой песни. На снимке Лорак сидит на краю кровати, слегка развернувшись и глядя в камеру.

Певица примерила элегантное черное платье, которое придало ее образу романтическую нотку. Так, наряд из струящейся ткани привлекает внимание черным кружевом и открытыми плечами.

Также, на фото нельзя не заметить, что Лорак выглядит непохожей на себя: ее губы стали заметно больше, а нос – уже.

«Любовь — это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали...», - написала певица в подписи к снимку.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост звезды.

«Какая Вы красивая! Мы уже с нетерпением ждём!», «Наша Дива просто нет слов», «Каролина, какая вы красавица! Очень ждём», «Неужели дуэт с Серёжей. Это то, что мы так долго ждали», «Дайте хоть намёк на то, что это будет дуэт и с Лазаревым», - пишут люди.

Напомним, Лорак, Димопулос, Лопес и другие красотки ошеломили результатами похудения: "Десять лет скинули".

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