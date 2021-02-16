Ради того, чтобы выглядеть на сцене безупречно и идеально, звезды идут на кардинальные меры

Очень часто артисток критикуют за малейший изъян или простую оплошность. Поэтому, когда многие из звезд были не в лучшей форме, они часто подвергались критике из-за лишнего веса и неудачных фотографий фигуры. Теперь большинство из таких знаменитостей способны похвастаться результатами невероятных преображений. Представляем топ подборку фото «до/после» с постройневшими звездами, которые будто "десять лет скинули":

Недавно похудевшая Ани Лорак рассказала о своих базовых ритуалах для поддержания тела в хорошей форме. Каждое утро она начинает с простой тренировки:

1. Обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем – руки и бедра.

2. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз.

3. Пресс – 40-50 раз.

4. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх.

5. Отжимания от пола – 20 раз.⠀

После тренировки — контрастный душ, а затем – лёгкий завтрак.

Настя Каменских привыкла делать легкую разрядку каждое утро. Она ложится до десяти вечера спать, а встает на пробежку до шести утра.

Для того, чтобы добиться фигуры мечты, нужно соблюдать два важных правила: заниматься спортом и правильно питаться. Теперь в доме звезды нет сладостей или вредных продуктов, Настя начала питаться пять раз в день небольшими порциями.

Совсем отказываться от сладкого Настя не рекомендует. Вместо этого можно заменить конфеты и шоколад сухофруктами.

После рождения второй дочери некоторое время длинноногая блондинка была не в форме, но любовь к спорту победила и Полякова поразила всех. Причем Полякова может тренироваться чуть ли не каждый день. Также одним из важных секретов Оли Поляковой является и посещение бани.

Ради фигуры Полякова исключила продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое. Также под запретом находится фаст-фуд, сладости и майонез.

Дженнифер Лопес хвастается секретами красоты довольно часто, ведь в 51 год звезда выглядит невероятно. Чтобы сбросить лишнее, она отказалась от фаст-фуда, кофе, чая, вредных привычек. Также артистка не пьет и тренеруется четыре раза в неделю. А чтобы кожа была всегда подтянутая, Лопес советует ее хорошо увлажнять.

Санта Димопулос после рождения дочери довольно быстро сбросила лишнее.

«Не все жиры хотят испортить вашу фигуру, а без некоторых вообще будет плохо: например, от рыбы, орехов и кисломолочной продукции отказываться нежелательно. И никакой свежевыжатый сок не заменит обычный фрукт», - уверяет Санта.

Девушка уверена, только сокращение калорий не поможет вам стать обладателями красивого тела. Без постоянных физических нагрузок — никуда.