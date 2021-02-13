Вот это да!

Певица Санта Димопулос поделилась с поклонниками личным опытом

Как сообщает Politeka.net, победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос сводит поклонников с ума своими шикарными снимками.

Несколько часов назад она поделилась с поклоннаками собственными секретами успеха в любом начинании и рассказала, что говорит мужу, когда ее что-то не устраивает. Ответы на интересующие поклонников вопросы она опубликовала в Instagram-"историях".

Артистка отметила, что для достижения успеха ей помогают такие качества: дисциплина, системность, вера, смелость, коммуникабельность и эмпатия. Но самое главное - умение рисковать, высокая мотивация, стремление к развитию и физическая выносливость.

Также Санта дала оригинальный и действенный совет касательно успешной личной жизни. На вопрос, говорит ли она мужу, что ее что-то не устраивает, певица честно призналась, что да.

"Обязательно. Только не в форме претензий. Это залог здоровых и долгосрочных отношений", - поделилась личным Димопулос.

Также ранее сообщалось, что Димопулос оказалась приглашена на мероприятие по случаю запуска новой линейки помады от именитого бренда.

Для этого мероприятия знаменитость выбрала стильный брючный костюм, который придал ее внешности некую изюминку. Единственным ярким акцентом в образе Димопулос стала красная помада.

На коротком видео певица показала, как красит губы перед зеркалом.

Напомним, что Санта Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос рассекретила неизвестные фото закулисья.