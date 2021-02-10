Украинская певица и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос показала, как собирается на гламурную вечеринку

Звезда покрасовалась перед камерой в новом стильном образе и поделилась полученными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Димопулос оказалась приглашена на мероприятие по случаю запуска новой линейки помады от именитого бренда.

Для этого мероприятия знаменитость выбрала стильный брючный костюм, который придал ее внешности некую изюминку. Единственным ярким акцентом в образе Димопулос стала красная помада.

На коротком видео певица показала, как красит губы перед зеркалом.

Волосы красотка оставила распущенными, тем самым придав своему виду женственности и лоска.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее нового поста.

«Нереально красивые волосы!!», «Санта, на Вас не то что Диор, мешок надень - будет шикарно. Вы просто ослепительны в этом образе!», «Вау как вам идет, особенно красные губы», «Красиво сидит на Вас костюм и волосы блестят», «Какая же Вы красивая!!! И не только внешне!», «Класс, красивый строгий и женственный образ», «Какая крутая помада!!! Вы очень красивая», «Само совершенство», «Самая обаятельная и привлекательная», «Дорого-шикарно-вкусно», «Шикарен костюм и модель», «Вы очень стильная и красивая!», - пишут люди.

Напомним, что Санта Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос рассекретила неизвестные фото закулисья.