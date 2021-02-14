Известная украинская певица Ани Лорак показала, как примеряет мини-платье с откровенным вырезом
Звезда, которая уже давно живет и работает в России, поделилась муками выбора на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, в новом Сториз Лорак обратилась за помощью к своим поклонникам. Певица сделала селфи во время примерки нового наряда и решила выяснить, стоит ли ей его взять.
На фото 42-летняя звезда позирует в смелом коротком платье. Черный наряд в белый горошек привлекает внимание не только своей короткой юбкой, но и вырезом на груди почти до самого пупка.
Впрочем, несмотря на смелый дизайн, певица, судя по всему, всерьез задумалась о его приобретении.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
"Полякова, и как тебе такая плакальщица страны?": Кароль швырнула стул в оператора на съемках
Как изменились Каменских с Потапом, Сумская и Борисюк, Мирзоян и Матвиенко, и другие звездные пары: тогда и сейчас
"Он всегда звонил матери": душераздирающие детали трагедии с 15-летним школьником в Харькове
Дан Балан нашел свое место рядом с Тиной Кароль, мечты начинают сбываться: "Свадебный портрет"
«Берем?», - поинтересовалась она у фанатов.
Остается неизвестным, решилась ли Лорак на покупку этого платья.
Ранее мы писали, что Лорак скрыла стройную фигуру под свободным синим свитером с высоким воротом без принтов и аксессуаров.
Легкий макияж, простая прическа и кожаные брюки создали простой и яркий образ звезды.
Стоит отметить, что Каролина больше не прячет фигуру под свободной одеждой, как это было до того, как она похудела.
Напомним, резко помолодевшая Ани Лорак поразила видом в неприлично коротких платьях: "Егор - пока, Лазарев - действуй!".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в растянутом свитере и кожаных штанах показала "новую" себя: "Ого, что с настроением?".
Также Politeka писала, что Лорак напугала внешностью рядом с Киркоровым и MARUV: «Становится похожей на Успенскую».