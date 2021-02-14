Известная украинская певица Ани Лорак показала, как примеряет мини-платье с откровенным вырезом

Звезда, которая уже давно живет и работает в России, поделилась муками выбора на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в новом Сториз Лорак обратилась за помощью к своим поклонникам. Певица сделала селфи во время примерки нового наряда и решила выяснить, стоит ли ей его взять.

На фото 42-летняя звезда позирует в смелом коротком платье. Черный наряд в белый горошек привлекает внимание не только своей короткой юбкой, но и вырезом на груди почти до самого пупка.

Впрочем, несмотря на смелый дизайн, певица, судя по всему, всерьез задумалась о его приобретении.

«Берем?», - поинтересовалась она у фанатов.

Остается неизвестным, решилась ли Лорак на покупку этого платья.

Ранее мы писали, что Лорак скрыла стройную фигуру под свободным синим свитером с высоким воротом без принтов и аксессуаров.

Легкий макияж, простая прическа и кожаные брюки создали простой и яркий образ звезды.

Стоит отметить, что Каролина больше не прячет фигуру под свободной одеждой, как это было до того, как она похудела.

Напомним, резко помолодевшая Ани Лорак поразила видом в неприлично коротких платьях: "Егор - пока, Лазарев - действуй!".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в растянутом свитере и кожаных штанах показала "новую" себя: "Ого, что с настроением?".

Также Politeka писала, что Лорак напугала внешностью рядом с Киркоровым и MARUV: «Становится похожей на Успенскую».