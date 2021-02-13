Популярная украинская певица Ани Лорак поразила своих фолловеров безупречным стилем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Так, в аккаунте певицы появились фотографии в двух ярких образах. Она решила поделиться с поклонниками собственными правилами выбора гардероба.
"Мои дорогие, сегодня поделюсь с вами своими правилами в выборе гардероба! Нельзя слепо следовать моде. Нужно, чтобы мода следовала за вашим стилем. При выборе одежды я руководствуюсь несколькими простыми правилами", - отметила артистка.
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Прежде всего, по ее словам, стоит учитывать собственные параметры - например, миниатюрным девочкам нужен маленький каблучок, чтобы визуально уравновесить пропорции тела.
Также, по словам Лорак, важно обращать внимание на то, какие цвета подходят лично вам - в зависимости от цвета кожи, волос, глаз и т.д. Она также посоветовала избегать одежды с принтами, потому что они делают силуэт более широким.
Певица подчеркнула, что важно не забывать об акцентах и дополнять одежду украшениями.
В комментариях поклонники артистки не сдерживают эмоций и засыпают ее комплиментами.
"Ой, все. Теперь точно Егор, пока. Ха-ха, наконец-то. Лазарев, действуй! Меняется Каролина, превращается в ту маленькую девочку, какой была несколько лет назад", "Ани, вы в любом образе шикарно выглядите", "Невероятная красотка", - пишут в комментариях.
Напомним, что Ани Лорак блистала кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".
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