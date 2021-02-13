Популярная украинская певица Ани Лорак поразила своих фолловеров безупречным стилем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появились фотографии в двух ярких образах. Она решила поделиться с поклонниками собственными правилами выбора гардероба.

"Мои дорогие, сегодня поделюсь с вами своими правилами в выборе гардероба! Нельзя слепо следовать моде. Нужно, чтобы мода следовала за вашим стилем. При выборе одежды я руководствуюсь несколькими простыми правилами", - отметила артистка.

Прежде всего, по ее словам, стоит учитывать собственные параметры - например, миниатюрным девочкам нужен маленький каблучок, чтобы визуально уравновесить пропорции тела.

Также, по словам Лорак, важно обращать внимание на то, какие цвета подходят лично вам - в зависимости от цвета кожи, волос, глаз и т.д. Она также посоветовала избегать одежды с принтами, потому что они делают силуэт более широким.

Певица подчеркнула, что важно не забывать об акцентах и дополнять одежду украшениями.

В комментариях поклонники артистки не сдерживают эмоций и засыпают ее комплиментами.

"Ой, все. Теперь точно Егор, пока. Ха-ха, наконец-то. Лазарев, действуй! Меняется Каролина, превращается в ту маленькую девочку, какой была несколько лет назад", "Ани, вы в любом образе шикарно выглядите", "Невероятная красотка", - пишут в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак блистала кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак приняла палящий позу в топике с опасным декольте: "мои хорошие...".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "какой сумасшедший"