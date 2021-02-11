Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась новым кадром, на котором позировала в домашнем образе

Артистка привыкла получать комплименты, поэтому решила поделиться с поклонниками несколькими личными фото и удивить сменой образа. В этот раз Каролина скрыла стройную фигуру под свободным синим свитером с высоким воротом без принтов и аксессуаров.

Легкий макияж, простая прическа и кожаные брюки создали просто и яркий образ звезды. Стоит отметить, что Каролина больше не прячет фигуру под свободной одеждой, как это было до того, как она похудела. Недавно певица показала в тесном костюме, как проводит время в спортзале и стала заметно популярнее, ведь продолжает поддерживать форму каждый день.

Уютный образ знаменитости оставил не меньшей впечатление для фанатов:

«Какое у вас настроение: 1 или 2?✨» - написала Каролина.

«Самая невероятная, самая неотразимая ⚜️✨; 1 - всегда!); Какие тёплые,уютные снимки 😍😍 а настроение определённо 1 😁 Красотка ❤️; Ваши глаза сияют! Вы очень красивая, Каролина 😍; боже какое солнышко 😍 Ого, что с настроением?; Какая красивая! 😍❤; Какая же Вы солнечная 😍😍Такая красивая 😍Такая улыбка😍 Настроение ближе ко второму ❤️; Искорки в глазах, счастливая улыбка, нежность во взгляде; Каролиночка полна сил и светится от любви».

Несколько недель назад счастливая певица заявила о пополнении в семья – артистка решила завести породистого щенка, которым постоянно восхищается и милуется. Дело в том, что Каролина решила купить породистую собачку. Мальтипу является щенком мальтийской болонки и той-пуделя.

И Каролина настолько рада новому маленькому другу, что даже устроила с ним фотосессию. В черной шелковой пижаме и довольная звезда с минимумом макияжа на лице и без украшений усадила себе на руки малыша и показала, как проводит с ним время. Стоит отметить, что сама артистка крайне редко публикует что-то личное.

Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

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