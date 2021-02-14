Украинская певица Ани Лорак похвасталась шикарным образом в платье

Как передает Politeka.net, новые кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Судя по всему, видео были сделаны перед выходом на сцену концерта, посвященного 60-летию российского исполнителя Сергея Пенкина.



"Скажи, а уровень монитора выше не выставляется?", - поинтересовалась певица в организаторов концерта.





Уже после выступления Лорак решила во всей красе продемонстрировать свой наряд, игриво двигаясь на камеру.

Наряд идеально подчеркнул фигурку звезды, ее пышный бюст и округлые бедра. Изюминкой платья стал экстремальный разрез.





Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".

Также Politeka писала, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?".