Украинская певица Ани Лорак похвасталась шикарным образом в платье
Как передает Politeka.net, новые кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Судя по всему, видео были сделаны перед выходом на сцену концерта, посвященного 60-летию российского исполнителя Сергея Пенкина.
"Скажи, а уровень монитора выше не выставляется?", - поинтересовалась певица в организаторов концерта.
Уже после выступления Лорак решила во всей красе продемонстрировать свой наряд, игриво двигаясь на камеру.
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Наряд идеально подчеркнул фигурку звезды, ее пышный бюст и округлые бедра. Изюминкой платья стал экстремальный разрез.
Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".
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