В Сети появилось трогательное фото с экс-супругом певицы Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу и их общей дочкой Софией

Как передает Politeka.net, на фан-страничке 9-летней девочки опубликовали архивный кадр, на котором еще совсем маленькая София сидит в обнимку с Муратом.

Дочка Лорак с тоскующим видом подперла рукой голову и прильнула к родителю.

Примечательно, что этим же фото-воспоминанием поделился до этого у себя в "сториз" в Инстаграм сам Налчаджиоглу. Турецкий бизнесмен так подписал этот милый кадр: "Первые дни в детском саду" и признался в любви малышке. Судя по дате, снимок был сделан в 2017 году.

Невооруженным глазом заметно, как сильно София чертами лица похожа на отца. Ранее пользователи подмечали этот факт под их предыдущими совместными снимками. К примеру, Мурат показывал подросшую дочь в честь ее 9-летия в прошлом году:

"Вау!!! дорогие мои! Как рада видеть вас вместе! Молодцы! Будьте здоровы, счастливы, любимы и пусть радость живёт в ваших сердцах!"

"Дочка копия папы🤗Как же прекрасно!!!"

"Очень похожа на папу. Турчанка ❤️"

"Софийка папина доча копия👏"

"Она меняется Красивая Девочка. А я вижу что она мамина" - "нет, она на папу похожа полностью!"

"Очень похожа на папу👍Счастья ей! Пусть растет подальше от грусти и разочарований😘"

Напомним, после семейных скандалов из-за измен мужа и тяжелого развода Ани Лорак вместе с дочкой живут в Москве, тогда как Мурат остался в Турции и уже завел себе новую подружку. Его новой пассией стала украинская визажистка по имени Лилия. Накануне Нового года парочка отправилась в Турцию, где и отметила праздник - кадры слили в Сеть. На них видно, как Мурат с избранницей участвуют в одном из конкурсов с танцами

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