Избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа певицы Ани Лорак, показала трогательное фото с дочкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу женщины в соцсети.

Как известно, новой возлюбленной Мурата стала молодая визажистка из Киева по имени Лилия. Она регулярно публикует в своем аккаунте фото из своей повседневной жизни, с работы и отдыха, а иногда здесь можно заметить и бывшего мужа Ани Лорак, поэтому можно сказать, что отношений пара не скрывает.

В этот раз Лилия решила показать свою дочь. При этом сама женщина позирует с ярким макияжем и красными губами. "Не обделила" она и девочку, сделав ей спокойный нюдовый макияж. В частности, можно заметить, что у ребенка накрашены ресницы, а на губах - блеск.

"Такая взрослая уже моя девочка", - написала она.

"Красивое фото", "Красавицы", "Очень красивые", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что недавно Лилия вернулась из Турции, где провела новогодние праздники вместе с любимым. Помимо стандартных снимков, Лилия также опубликовала видео, на котором показала, как веселится с Муратом. Пара участвовала в каком-то конкурсе и соблазнительно танцевала друг перед другом.

Напомним, бывший муж Ани Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красавицей она стала: "невероятно похожа на...".

Как сообщала Politeka, экс-супруг Ани Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения".

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