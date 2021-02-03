Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показался в компании девушек на улице в Турции

Мурат Налчаджиоглу в своем Instagram решил поразвлечь своих поклонников интересными архивными кадрами, где он в окружении женщин что-то увлеченно рассказывает им во время прогулки, пишет Politeka.net.

Мурат Налчаджиоглу не афиширует личную жизнь в соцсетях, а акцентирует внимание на своем бизнесе. Мужчина является генеральным директором косметической компании Farmasi и рассказывает о своей деятельности на странице в Instagram. Недавно там появилось архивное видео, которое показывает кадры прогулки Мурата в окружении женщин в Турции.

На видео видно, как Мурат идет рядом с группой туристок, что-то увлеченно рассказывая им и забавляя женщин шутками, правда, что именно говорит экс-супруг Ани Лорак, разобрать сложно. Но невзирая на это женщины отлично его понимали и даже смеялись над некоторыми фразами, которые говорил Мурат.

Это видео было снято прошлой осенью в городе Мармарис в Турции. Очевидно, Мурат Налчаджиоглу решил провести небольшую экскурсию туристам и немного их повеселить. Он показывал рукой на здание, сопровождая движение смешной историей.

Напомним, что сейчас Мурат Налчаджиоглу встречается с молодой брюнеткой по имени Лилия. По профессии она визажист, но о ней известно немного. Девушка показывает в соцсети совместные снимки с Муратом и не скрывает своих эмоций рядом с ним. Также избранница бывшего мужа Ани Лорак Мурата поражает поклонников певицы своим сходством с ней. Лилия выбирает похожую одежду для повседневных луков и даже фотографируется в похожих позах.

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