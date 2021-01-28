Избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего супруга певицы Ани Лорак, похвасталась новым образом
Как известно, новой возлюбленной Мурата стала молодая визажистка из Киева по имени Лилия. Девушка регулярно делится с подписчиками кадрами из повседневной жизни, с работы и на отдыхе, все чаще на ее странице в Instagram появляются посты и сторис с участием Налчаджиоглу, передает Politeka.net.
В этот раз возлюбленная экс-супруга Ани Лорак похвасталась снимком в большой гардеробной комнате, где особое внимание привлекают впечатляющая коллекция туфлей на высоком каблуке и завидное разнообразие парфюмов.
Лилия позировала перед зеркалом в домашней одежде, сделав акцент на роскошных распущенных волосах и идеальном макияже.
"А спонсор моих локонов - колосок на ночь 🤪", — игриво подписала снимок Лилия.
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Сам Мурат, как всегда, оставил лайк под снимком украинской красавицы. Подписчики тоже оценили фото, наставив сердечек и смайликов 🔥 в комментариях.
Отметим, совсем недавно Лилия вернулась из Турции, где провела новогодние праздники вместе с возлюбленным. Кроме стандартных снимков Лилия также опубликовала видео, на котором показала, как веселится с Муратом. Пара участвовала в каком-то конкурсе и соблазнительно танцевала друг перед другом.
Напомним, бывший муж Ани Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красоткой она стала: «Невероятно похожа на...».
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