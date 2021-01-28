Фото говорит само за себя

Избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего супруга певицы Ани Лорак, похвасталась новым образом

Как известно, новой возлюбленной Мурата стала молодая визажистка из Киева по имени Лилия. Девушка регулярно делится с подписчиками кадрами из повседневной жизни, с работы и на отдыхе, все чаще на ее странице в Instagram появляются посты и сторис с участием Налчаджиоглу, передает Politeka.net.

В этот раз возлюбленная экс-супруга Ани Лорак похвасталась снимком в большой гардеробной комнате, где особое внимание привлекают впечатляющая коллекция туфлей на высоком каблуке и завидное разнообразие парфюмов.

Лилия позировала перед зеркалом в домашней одежде, сделав акцент на роскошных распущенных волосах и идеальном макияже.

"А спонсор моих локонов - колосок на ночь 🤪", — игриво подписала снимок Лилия.

Сам Мурат, как всегда, оставил лайк под снимком украинской красавицы. Подписчики тоже оценили фото, наставив сердечек и смайликов 🔥 в комментариях.

Отметим, совсем недавно Лилия вернулась из Турции, где провела новогодние праздники вместе с возлюбленным. Кроме стандартных снимков Лилия также опубликовала видео, на котором показала, как веселится с Муратом. Пара участвовала в каком-то конкурсе и соблазнительно танцевала друг перед другом.

Напомним, бывший муж Ани Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красоткой она стала: «Невероятно похожа на...».

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