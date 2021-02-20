Популярная украинская певица Ани Лорак снова застветилась в компании Сергея Лазарева, с который ей приписывают роман
Впервые за долгое время артистка выступала на сцене и показала себя в новом модном наряде. Черно-золотистый костюм с блестками и кожаными борюками выгодно подчеркнул фигуру Лорак, которая похвалилась радостными новостями в Инстаграм. После этого Каролина также показала личное видео из встречи с близким другом.
Ани Лорак и Сергею Лазареву уже много лет приписывают любовный роман, поэтому под каждым роликом и фото звезды подписывают кадры, отмечая, что рады быть такими хорошими друзьями и товарищами. На видео можно заметить, как артисты весело говорят, обнимаются и проводят время после выступления вместе.
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«Снова вместе, снова рядом✨ Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга😍 Отмечайте своих друзей в комментариях⬇️ Всегда чувствую твою поддержку, @lazarevsergey ❣️» - написала Лорак.
«Каролиночка, милая, ты невероятная, исключительная Леди!; никогда не переставали сиять!; это будет феерично; Класс,какие вы красивые😍 Наконец-то встретились!; Я мечтаю о таком друге❤️; безумно красивые, ждём поскорее выпуск шоу и новую песню! 😍; Такие сладкие❤; Господи, какие же вы невероятные 🥺😍; Милахи😍 наконец встретились❤️; берегите эту родственную связь ❤️; А теперь без фильтров 😂».
До этого Лорак поделилась постом, в котором отметила, что многие уже сейчас с нетерпением ждут наступления весны. Впрочем, по словам звезды, у зимы еще есть в запасе свои сюрпризы.
«Затаив дыхание, мы ждём вёсны, но именно эта зима изменит нашу жизнь...», - написала Лорак.
Артистка также поделилась новым снимком. На нем она позирует на заснеженном поле. Из-за морозов певица одета в теплую зимнюю куртку. Короткий красный наряд выглядит очень ярко и органично подчеркивает красоту певицы.
Напомним, дочь Ани Лорак не смогла скрыть тоски по отцу, у которого новая любовница: "Очень похожа на...".
Как сообщала Politeka, Лорак изменилась до неузнаваемости и показала себя на кровати в томном образе: "Просто нет слов".
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