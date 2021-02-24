Певица Ани Лорак показала фото со своим защитником

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала кадр в своем микроблоге в Инстаграм

Лорак похвасталась своим любимцем - собачкой по кличке Тоша.

К снимку певица добавила сердечко и написала: «Мой защитник».

Песик просто умиляет своим видом, напоминая плюшевую игрушку.

Также в кадр попала нога Лорак с аккуратным педикюром.

Отметим, о пополнении в семье Лорак соообщила в начале этого года. Теперь вместе со звездой и ее дочерью Софией живет четвероногий — лохматый щенок породы мальтипу. Питомец также стал регулярным гостем странички Лорак в "Инстаграм".

Имя четвероногому другу выбрала дочь Лорак - София.

Собачки породы мальтипу обладают очаровательным внешним видом и задорным характером. И фото, которые показывает певица, только подтверждает этот факт.

Мальтипу — это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.

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