Певица Ани Лорак показала фото со своим защитником
Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала кадр в своем микроблоге в Инстаграм
Лорак похвасталась своим любимцем - собачкой по кличке Тоша.
К снимку певица добавила сердечко и написала: «Мой защитник».
Песик просто умиляет своим видом, напоминая плюшевую игрушку.
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Также в кадр попала нога Лорак с аккуратным педикюром.
Отметим, о пополнении в семье Лорак соообщила в начале этого года. Теперь вместе со звездой и ее дочерью Софией живет четвероногий — лохматый щенок породы мальтипу. Питомец также стал регулярным гостем странички Лорак в "Инстаграм".
Имя четвероногому другу выбрала дочь Лорак - София.
Собачки породы мальтипу обладают очаровательным внешним видом и задорным характером. И фото, которые показывает певица, только подтверждает этот факт.
Мальтипу — это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.
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