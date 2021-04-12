Певица Ани Лорак похвасталась кадрами вечеринки у Филиппа Киркорова

Как передает Politeka.net, кадрами артистка из Украины, которая сейчас живет и строит карьеру в России, поделилась на своей странице в Инстаграм.

На вечеринке Лорак блестала в черном пиджаке, надетом поверх белого топа и ветлых джинсов. Ярким акцентом образа стала массивная золотая цепь на шее.

На кадрах запечатлено, как Каролина (настоящее имя певицы) поет знаменитую украинскую «Пісню про рушник» авторства Андрея Малышко под аккомпанемент композитора и музыканта Игоря Крутого.

«Спасибо, дорогой Филипп за теплый душевный вечер», - написала певица.

Среди гостей, судя по отметкам, которые сделала Лорак, также была сестра Игоря Крутого, телеведущая Алла Крутая и продакшн-менеджер Сергей Саидов.

Филипп Киркоров и Ани Лорак познакомились в 2001 году на съемках мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Уже много лет они тесно общаются. Кроме того, Король российской эстрады является крестным дочери Каролины Софии.

Артисты часто появляются вместе на светских мероприятиях и различных вечеринках.

Недавно их засняли вдвоем на премии «Прорыв Года BEST-2021».

Отметим, что личная жизнь Ани Лорак в последнее время вызывает большой интерес у ее поклонников. Они заметили, что на безымянном пальце у певицы появилось кольцо, похожее на обручальное. Сама артистка недавно призналась, что у нее в животе «присутствуют» бабочки, чем только подогрела слухи о своей грядущей свадьбе.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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