Певица Ани Лорак вместе с Филиппом Киркоровым побывала на светской вечеринке по случаю вручения премии "Прорыв года"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая уже много лет строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, побывала на частной вечеринке, на которой вручали премию "Прорыв года" от Оксаны Федоровой. На светском мероприятии звезда появилась с массивным кольцом на безымянном пальце правой руки, и буквально не отлипала от своего друга – российского поп-короля Филиппа Киркорова.

Снимки с вечеринки Киркоров опубликовал в своем Instagram-аккаунте, и на них видно, что Лорак буквально не отлипала от него. К слову, еще одна певица все время вертелась возле артиста – Наталья Гордиенко, которую Филипп Бедросович в этом году готовит к выступлению на "Евровидении".

Как видно, на светское мероприятие Лорак заявилась в странном черном наряде, как будто из полиэтилена, это что-то среднее между халатом и комбинезоном. На безымянном пальце певицы заметили массивное кольцо, на что она завила журналистам, что это просто украшение. "Это просто украшение. А влюблённость всегда со мной!", - кратко пояснила Лорак.

Сам же Киркоров на вечеринку пришел, как всегда, в эпатажном образе, который явно выделял его из толпы. А его протеже – Манижа (Наталья Гордиенко) пришла в элегантном белоснежном платье с глубоким вырезом на подоле. "Вклад за развитие в шоу-бизнесе. Рад открывать новые горизонты для молодых артистов, вести за руку к вершинам, ломать стереотипы в их головах", - подписал кадры Киркоров.

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