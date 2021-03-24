Співачка Ані Лорак повернулася в українську столицю після того, як помирилася з колишнім чоловіком Муратом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка довгий час не виступає на батьківщині і будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото, яке було зроблено, несподівано, в центрі Києва. Схоже, артистка повернулася додому після того, як помирилася з колишнім чоловіком Муратом.

На новому фото щаслива Ані Лорак відображена в цікавій позі на жвавій вулиці через дорогу від ЦУМу. На прогулянку вона вийшла в стильному вбранні - на ній вузькі шкіряні штани чорного кольору і яскрава гірчична куртка оверсайз, а на ногах масивні черевики на високих підборах. Волосся співачки зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі легкий макіяж, мила посмішка і модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лорак загадково написала: "Мета – встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного". Шанувальник не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами і питаннями. "З нетерпінням чекаємо", "Улюблений Київ і улюблена Кароліна в Україні! Урааа! Що ж нас чекає?", "Як завжди, красива до божевілля", "Сонечко, так рада, що ви в Україні. Ми дуже чекаємо тур по Україні. Бажаю гарного дня і відмінного настрою", "Чекаємо, красуня", - пишуть в коментарях до фото Лорак.

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