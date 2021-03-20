Певица Ани Лорак показала поклонникам короткое видео закулисья съемок и своих звездных рабочих будней

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая уже много лет активно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео из своей жизни в соцсети Instagram. Так, недавно звездная красотка решила приоткрыть фанатам закулисье своей работы. В коротком ролике она показала, что происходит за кадром ее съемок, сколько людей ее окружают, и как часто она меняет локации и наряды.

В пятиминутном видео Ани побывала на двух телевизионных съемках, причем закулисье и там и там выглядит почти одинаково – суета в гримерке, потом суета на сцене и собственно само выступление. При этом все время вокруг певицы копошатся множество людей. На первой съемке Лорак появилась в стильном белоснежном костюме с золотым поясом, у нее идеальная волнистая укладка и яркий макияж.

На второй съемке Лорак появилась уже в другом наряде – на ней узкий коричневый комбинезон интересного фасона, который подчеркивает стройную фигурку и все прелести. Артистка все время поправляет свой внешний вид, причем не только сама, но и с помощью гримеров. В конце ролика Ани обратилась к своим поклонникам: "Не судите строго, мы новички в этом деле. Хотим показывать вам будни, рассказывать эту жизнь закулисную, показывать и немножко приоткрывать занавес и делиться сокровенным".

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