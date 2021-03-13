Пока бывший муж Ани Лорак добирался в Киев с препятствиями, она развлекала российского олигарха из окружения Путина
Недавно в Москве прошла вечеринка, которую организовал Филипп Киркоров для певицы Наталья Гордиенко, отправится покорять песенный конкурс "Евровидение 2021" от Молдовы. На светском мероприятии побывала и давняя подруга российского поп-короля Ани Лорак, причем на вечеринку она пришла не одна, а с дочкой, а в ходе праздника к певице присоединился ее бывший муж-изменщик Мурат Налчаджиоглу.
Фото и видео с вечеринки, на которых Лорак счастлива рядом с дочкой и бывшим мужем, облетели соцсети. Пользователи даже заговорили о примирении артистки с бывшим возлюбленным ради их общей дочери Софии. Однако, после мероприятия Мурат отправился в Киев, где попал в передрягу из-за непогоды. Тем временем Лорак, судя по фото и видео, времени зря не теряла и побывала на другой вечеринке, которая проходила в честь дня рождения российского олигарха из окружения Путина Михаила Гуцериева.
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Оказалось, что 9 марта российскому миллиардеру и одному из богатейших людей России Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву исполнилось 63 года. Поздравить могущественного именинника Лорак пришла в облегающем вечернем платье черного цвета, которое идеально легло по фигуре. Свой образе она дополнила массивными серебристыми серьгами и праздничной укладкой, а на лице звезды яркий вечерний макияж. "С Днем рождения, дорогой Михаил Сафарбекович", - подписала свою сторис Лорак.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
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