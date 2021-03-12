Популярная певица Ани Лорак удивила поклонников новыми фото – выглядит просто потрясающе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая строит успешную карьеру в среде российского шоу-бизнеса, некоторое время назад развелась с мужем – турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара была вместе около 10 лет, в этом браке у них родилась дочь София, которую певица после развода забрала с собой в Россию.

Однако, недавно стало известно, что после всех измен и скандального развода, Ани и Мурат помирились. О возобновлении отношений между парой заговорили после того, как они вместе с дочкой появились на светской вечеринке. Поклонники предположили, что артистка и бизнесмен пошли на примирение ради подрастающей дочери.

Недавно в своем Instagram Лорак опубликовала милые фото, на которых просто сияет. Как предположили фанаты, настроение звезды улучшилось поле того, как она помирилась с бывшим мужем. На снимках Ани позирует в уютной комнате в сумерках, она снимает себя сама. Перед камерой красотка появилась в стильном бежевом пальто оверсайз интересного кроя, которое скрыло все ее прелести. Здесь у артистки длинные прямые волосы, а на лице аккуратный вечерний макияж, она мило улыбается, смотря в объектив.

В подписи к фотографиям Лорак написала: "А какое у вас сегодня настроение: 1 или 2?". Конечно же такая публикация не осталась без внимания фанатов звезды, ее засыпают комплиментами, отмечая, как она похорошела. "Шикарная", "Настроение: ожидание весны и тепла", "Красотка", "Невозможно оторваться от этой солнечной улыбки, которая радует и согревает сердце. Улыбайтесь всегда", "Ваши фотографии улучшают настроение, какая вы красотка", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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