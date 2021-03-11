Популярная певица Ани Лорак покажет россиянам двухчасовой фильм вместо своего концерта DIVA

Как сообщает Politeka.net, популярная певица с украинскими корнями Ани Лорак уже много лет строит успешную карьеру в сфере российского шоу-бизнеса. До введения карантина звезда гастролировала по российских городах со своим концертным шоу DIVA, а теперь, похоже, решила даже без гастролей на этом заработать.

В своем микроблоге в Instagram Лорак опубликовала видеоролик-анонс, в котором собраны самые яркие моменты ее концертом в рамках тура DIVA. А в подписи к публикации сообщила, что ее двухчасовой концерт покажут на больших экранах в кинотеатрах разных городов по всей России. "Мои дорогие, приглашаю вас всех в кино на легендарное музыкальное шоу DIVA! 22 высокотехнологичных номера с уникальными декорациями, костюмами и спецэффектами ВПЕРВЫЕ представлены на большом экране", - рассказала певица и добавила список городов, в которых россияне смогут посмотреть ее шоу в кино. Конечно же, артистка собирается заработать на показе своего шоу в видео формате, однако билеты стоят не дороже, чем обычные билеты в кино.

Конечно же такая новость не осталась без внимания поклонников, публикацию звезды, ее видео и шоу DIVA принялись активно обсуждать в комментариях к посту. Многие пользователи заявили, что обязательно придут посмотреть концерт Лорак на большом экране, а другие возмущаются, зачем платить деньги, если это видео можно посмотреть в интернете.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.