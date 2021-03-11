Известная певица Ани Лорак порадовала фото со своей единственной дочерью, Софией

В 2011 году артистка родила девочку от мужа - бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, сообщает Politeka.net. Девочка учится в московской школе, а также ведет страницы в соцсетях.

Любящая мать всегда находит время, чтобы провести время с дочкой.

Так, на одних из последних кадров в Инстаграм артистка опубликовала как проводит время с ребенком.

На снимках две красотки позируют, обнимаясь в уютных кофтах, обе улыбались и читали книжку.

"Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья❣️", - написала Лорак.

За 50 минут пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие милые фотографии..🥰 Самая крепкая в мире любовь❤️", "Красавицы", "Подружки🥰 Какие же красивые и счастливые вместе!!! Хорошего вам вечера 💜", "Мама с дочкой и есть лучшие подруги ❤️", "Какие милые фотографии😍😍 две дивы❤️", "Дочка турчанка 200%", "Девочки❤️❤️❤️", "такие милыееее🥺🥺🥺", "Такие уютные и красивые😍", "Как же Мило 😍😍😍Красавицы❤️❤️❤️", "Солнышки", "Самый преданный фанат одобряет 👏😍", "Это и есть самое большое счастье!", "Здорово, когда у родителей с детьми такие тёплые и близкие отношения", "Очень красивая доченька у Вас , так же как и мама! 👑👑💕💕", "Такие милые, такие сладкие 😍😍😍🌹 Самые красивые 💕", - написали пользователи сети.

Напомним, Ани Лорак в тесном комбинезоне поманила изгибами.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Лорак впечатлила фигурой в черном боди.

Также Politeka писала, в сети обсуждают внешность Киркорова до Пугачевой.