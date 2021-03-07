Популярная украинская исполнительница Ани Лорак показала фигуру в комбинезоне на праздничном концерте
42-летняя исполнительница ради эффектных появлений на сцене не стесняется показывать фигуру. Чтобы подчеркнуть свои достоинства в этот раз, звезда выбрала тонкий комбинезон со спущенными плечиками нежно-бежевого оттенка.
Как оказалось, перед праздником восьмого марта специально к этому дню Лорак приняла участие в тематическом концерте. Звезда вышла на сцену в дуэте с рэпером Мотом в роскошном мерцающем комбинезоне, подчеркнувшем пышные формы. Причем цвет и дизайн был выполнен в том же стиле, что и всегда.
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Отрытая линия плеч и глубокое декольте выгодно сделали акцент на достоинствах, а аккуратный макияж также заметно омолодил звезду.
Кроме того, приталенный силуэт акцентировал внимание и на пышные бедра знаменитости. Как можно заметить, такие наряды – что-то вроде личной изюминки звезды.
До этого в клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни. Один из образов певицы был очень популярен и обсуждаем среди фанатов.Специально по этому поводу заметно помолодевшая артистка выложила фото со своим преображением.
«Каролина, вы такая красивая в клипе! Очень понравилась композиция!❤️; Невероятная песня! С премьерой, дорогая 💘; ух🔥 Ани, это не предел! Какая женщина! Красавица наша! Мы все очень рады, что новая глава в Вашем творчестве открыта!; Какая же вы невероятная 💔 Да начнётся новая эра🙏🏻».
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