Популярная украинская исполнительница Ани Лорак показала фигуру в комбинезоне на праздничном концерте

42-летняя исполнительница ради эффектных появлений на сцене не стесняется показывать фигуру. Чтобы подчеркнуть свои достоинства в этот раз, звезда выбрала тонкий комбинезон со спущенными плечиками нежно-бежевого оттенка.

Как оказалось, перед праздником восьмого марта специально к этому дню Лорак приняла участие в тематическом концерте. Звезда вышла на сцену в дуэте с рэпером Мотом в роскошном мерцающем комбинезоне, подчеркнувшем пышные формы. Причем цвет и дизайн был выполнен в том же стиле, что и всегда.

Отрытая линия плеч и глубокое декольте выгодно сделали акцент на достоинствах, а аккуратный макияж также заметно омолодил звезду.

Кроме того, приталенный силуэт акцентировал внимание и на пышные бедра знаменитости. Как можно заметить, такие наряды – что-то вроде личной изюминки звезды.

До этого в клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни. Один из образов певицы был очень популярен и обсуждаем среди фанатов.Специально по этому поводу заметно помолодевшая артистка выложила фото со своим преображением.

«Каролина, вы такая красивая в клипе! Очень понравилась композиция!❤️; Невероятная песня! С премьерой, дорогая 💘; ух🔥 Ани, это не предел! Какая женщина! Красавица наша! Мы все очень рады, что новая глава в Вашем творчестве открыта!; Какая же вы невероятная 💔 Да начнётся новая эра🙏🏻».

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