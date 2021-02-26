Популярная артистка Ани Лорак поделилась радостной новостью

Как сообщает Politeka.net, об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм.

«Мои любимые! Долгожданный лирический сингл «Наполовину» уже доступен на всех цифровых платформах... Это особенная для меня песня о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, смогла сохранить в себе свет. Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь», - написала она.

Отметим, многие уввидели в композиции историю самой Лорак. Как известно в 2019 году на развелась с мужем, причину расставания артистка называть не стала. При этом поклонники уверены, что Ани Лорак подала на развод из-за многочисленных измен Мурата Налчаджиоглу.

"Наполовину мой, обернулась птицей. Наполовину мой, я пришла проститься. Наполовину мой. Стань счастливой слишишь, но не любой ценой, если третий лишний", - поется в песне.

В Сети восхищаются новым творением певицы.

«Безумно понравилась песня, очень сильная и душевная композиция♥️с премьерой, любимая, очередной шедевр», «С премьерой дорогая Каролина Мирославовна! Спасибо за ваше творчество! Это песня самая самая любимая моя🔥🔥 спасибо, что вы у нас есть», «С премьерой, Каролина ❤️ Пусть все ошибки и разочарования останутся в прошлом, а дальше будет только счастье и свет! Любим вас всей душой и сердцем», «Дива вернулась с настоящим хитом❤ С премьерой, Каролина», «Песня до мурашек», - пишут в комментариях.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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