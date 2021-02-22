Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, пленила пикантным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма необычном образе. Певица сидела на кресле, укутавшись в плед. Под одеялом на ней была домашняя одежда или нижнее белье. В области бюста было видно соблазнительные кружева.

Лорак задрала плед, обнажив свои стройные ножки. Выражение лица звезды придало особого шарму фото. Оно получилось одновременно пикантным, но также очень нежным и теплым.

«В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты. Это очень важная часть жизни – нарисовать своё пространство, ведь все мы – художники. А вы практикуете такое?», - отметила Лорак.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов своей любимице.

«Очень уютная фотография, вы невероятно красивая!», «Каролиночка, дорогая, ты словно молния: яркая, завораживающая, ослепительная! Небесное создание удивительной красоты!», «Какая вы красивая! Хорошего вечера!», «Каролиш, когда премьера? мы очень ждём», «Такая уютная фотография. Очень красивая, Каролин! Соскучились по вам!», - пишут пользователи сети.

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