Популярна українська співачка Ані Лорак знову заствітилася в компанії Сергія Лазарєва, з який їй приписують роман

Вперше за довгий час артистка виступала на сцені і показала себе в новому модному вбранні. Чорно-золотистий костюм з блискітками і шкіряними борюками вигідно підкреслив фігуру Лорак, яка похвалилася радісними новинами в Instagram. Після цього Кароліна також показала особисте відео з зустрічі з близьким другом.

Ані Лорак і Сергію Лазарєву вже багато років приписують любовний роман, тому під кожним роликом і фото зірки підписують кадри, відзначаючи, що раді бути такими хорошими друзями і товаришами. На відео можна помітити, як артисти весело говорять, обіймаються і проводять час після виступу разом.

"Знову разом, знову поруч✨ вважаю, що кожній дівчинці життєво необхідно мати поруч такого друга😍 відзначайте своїх друзів в коментарях⬇️ завжди відчуваю твою підтримку, @lazarevsergey ️ ️" - написала Лорак.

"Кароліночка, мила, ти неймовірна, виняткова леді!; ніколи не переставали сяяти!; це буде феєрично; Клас, які ви красиві😍 нарешті зустрілися!; Я мрію про такого друга❤️; шалено красиві, чекаємо скоріше випуск шоу і нову пісню! 😍 ; Такі солодкі❤; Господи, які ж ви неймовірні🥺 😍; милахи 😍 нарешті зустрілися❤️; бережіть цей родинний зв'язок❤️; А тепер без фільтрів😂».

До цього Лорак поділилася постом, в якому зазначила, що багато хто вже зараз з нетерпінням чекають настання весни. Втім, за словами зірки, у зими ще є в запасі свої сюрпризи.

"Затамувавши подих, ми чекаємо весни, але саме ця зима змінить наше життя...",- написала Лорак.

Артистка також поділилася новим знімком. На ньому вона позує на засніженому полі. Через морози співачка одягнена в теплу зимову куртку. Короткий червоний наряд виглядає дуже яскраво і органічно підкреслює красу співачки.

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