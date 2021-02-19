Популярна українська співачка Ані Лорак показала новий зимовий образ і поділилася несподіваним прогнозом

Як повідомляє Politeka.net, співачка, яка давно живе і працює в Росії, опублікувала новий пост у своєму Instagram. У ньому Лорак зазначила, що багато хто вже зараз з нетерпінням чекає настання весни. Втім, за словами зірки, у зими ще є в запасі свої сюрпризи.

"Затамувавши подих, ми чекаємо весни, але саме ця зима змінить наше життя...", - написала Лорак.

Артистка також поділилася новим знімком. На ньому вона позує на засніженому полі. Через морози співачка одягнена в теплу зимову куртку. Короткий червоний наряд виглядає дуже яскраво і органічно підкреслює красу співачки.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста і тут же почали засипати Лорак компліментами.

"Кароліна, яка ви красива! Дуже чекаю новинку від вас!", "Наша Снігова Королева", "Красива жінка", "яка ви неймовірна", "яка мила дівчинка", "леді в червоному. Така красива", "Кароліна Ви богиня любові і музики", "Ані прекрасна як завжди", "Кароліна з кожним роком стає все красивіше", "Ууу, яка інтрига, прям зацікавили", - пишуть люди в коментарях.

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