Українська співачка Ані Лорак похвалилася шикарним образом у сукні

Як передає Politeka.net, нові кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього, відео були зроблені перед виходом на сцену концерту, присвяченого 60-річчю російського виконавця Сергія Пєнкіна.



"Скажи, а рівень монітора вище не виставляється?", - поцікавилася співачка в організаторів концерту.

Вже після виступу Лорак вирішила у всій красі продемонструвати своє вбрання, грайливо рухаючись на камеру.

Наряд ідеально підкреслив фігурку зірки, її пишний бюст і округлі стегна. Родзинкою сукні став екстремальний розріз.



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