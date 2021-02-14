Українська співачка Ані Лорак похвалилася шикарним образом у сукні
Як передає Politeka.net, нові кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Судячи з усього, відео були зроблені перед виходом на сцену концерту, присвяченого 60-річчю російського виконавця Сергія Пєнкіна.
"Скажи, а рівень монітора вище не виставляється?", - поцікавилася співачка в організаторів концерту.
Вже після виступу Лорак вирішила у всій красі продемонструвати своє вбрання, грайливо рухаючись на камеру.
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Наряд ідеально підкреслив фігурку зірки, її пишний бюст і округлі стегна. Родзинкою сукні став екстремальний розріз.
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